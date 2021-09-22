Слушаю русский рок и фолк, любимые - Мельница, КиШ, Анимация, Белки на акации. Читаю фентези и фантастику. Люблю пешие прогулки. Постоянного хобби нет, периодически увлекаюсь чем-то, но обычно меня хватает на пару месяцев 😁 (я и шила из ткани, и шила из кожи, и вязала, и рисовала в фотошопе, и в зал ходила, и рисовала на одежде. А сколько всего я даже не начала, зная, что брошу). Легкая на подъём, за любой кипиш)

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

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