Краснодар
Профиль пользователя Melo_Del_Ross
О себе
Тезисно:
* Краснодар
* инженер-строитель
* спортсмен
* редко, но иногда делаю изделия из кожи
* участвовал в проекте Канатная дорога в Гор. Ключе
* люблю рок-концерты
* люблю зелёный чай
* любимый фильм - чужой
За лёгкое и непринуждённое общение
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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