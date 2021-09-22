Тезисно: * Краснодар * инженер-строитель * спортсмен * редко, но иногда делаю изделия из кожи * участвовал в проекте Канатная дорога в Гор. Ключе * люблю рок-концерты * люблю зелёный чай * любимый фильм - чужой За лёгкое и непринуждённое общение

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

Краснодар → сходить на мероприятие Идем в рок-бар на Короля и Шута)

Краснодар → пообщаться Выгорание - как вы с этим боретесь?

Краснодар → Другое Хочу пойти сегодня в сб в Тулум потанцевать и отдохнуть. Ищу компанию.

Набережные Челны → Другое Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

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