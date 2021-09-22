Краснодар
Профиль пользователя Melo_Del_Ross

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О себе

Тезисно:
* Краснодар
* инженер-строитель
* спортсмен
* редко, но иногда делаю изделия из кожи
* участвовал в проекте Канатная дорога в Гор. Ключе
* люблю рок-концерты
* люблю зелёный чай
* любимый фильм - чужой
За лёгкое и непринуждённое общение

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Выгорание - как вы с этим боретесь?

Краснодар → сходить на мероприятие

Идем в рок-бар на Короля и Шута)

Участие в других событиях

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Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

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Москва → Другое

хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪

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Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

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Хочу пойти сегодня в сб в Тулум потанцевать и отдохнуть. Ищу компанию.

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