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Краснодар
Профиль пользователя mc_sangeli

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О себе

хотелось бы найти людей,с которыми можно разговаривать обо всем,гулять по улицам
Краснодара, по новым местам, посидеть в кафе,ходить на выставки,мероприятия,сходить вместе на танцы/йогу/мастер-классы по гончарному искусству и тд
ищу подруг,близкого и искреннего общения 🙏

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

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Краснодар → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 7 участников

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