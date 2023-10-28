О себе

хотелось бы найти людей,с которыми можно разговаривать обо всем,гулять по улицам

Краснодара, по новым местам, посидеть в кафе,ходить на выставки,мероприятия,сходить вместе на танцы/йогу/мастер-классы по гончарному искусству и тд

ищу подруг,близкого и искреннего общения 🙏