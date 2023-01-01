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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Mbllllkka
О себе
Недавно переехала в Краснодар, хотелось бы найти людей, с кем можно поговорить, погулять, куда-то сходить… Занимаюсь спортом, растяжкой, йогой. Можем заниматься вместе) Я простой человек, без пафоса.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн
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