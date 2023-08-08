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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Markys
О себе
Переехала в Краснодар, ищу друзей. Замужем, без детей. Люблю гулять, ходить на мероприятия, открывать что-то новое в городе. Живу у парка Галицкого.
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие
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