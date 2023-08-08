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Краснодар
Профиль пользователя Markys

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О себе

Переехала в Краснодар, ищу друзей. Замужем, без детей. Люблю гулять, ходить на мероприятия, открывать что-то новое в городе. Живу у парка Галицкого.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка по Галицкому

маленькое фото пользователя Kirochka21
маленькое фото пользователя Lubov2001
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 19 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Откликнулось 13 участников

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