Краснодар
Профиль пользователя MARIYA68

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фото #2 пользователя MARIYA68

О себе

Хочу найти новые знакомства, весёлая, общительная, люблю кино, прогулки, интересуюсь психологией.

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа

События пользователя

Анапа → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в кино

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Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.