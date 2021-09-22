Краснодар
Профиль пользователя MARIYA68
О себе
Хочу найти новые знакомства, весёлая, общительная, люблю кино, прогулки, интересуюсь психологией.
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Ищу подругу✨
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Найти классную подругу ☺
Краснодар → Другое
Давайте знакомиться
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Краснодар → Другое
Выпить чашечку кофе
Краснодар → Другое
Ищу подругу или подруг для прогулок и общения
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