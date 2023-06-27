О себе

Привет) Ищу подруг в Краснодаре для общения, совместных прогулок, походов в кино, бары, выставки да и вообще куда угодно, не замужем, детей нет)

Так же после новогодних праздников планирую записаться на танцы, если есть желание буду рада компании)