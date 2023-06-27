⬅️ Посмотреть других пользователей в Краснодаре

Краснодар
Профиль пользователя MarinaMarina

фото пользователя MarinaMarina

О себе

Привет) Ищу подруг в Краснодаре для общения, совместных прогулок, походов в кино, бары, выставки да и вообще куда угодно, не замужем, детей нет)
Так же после новогодних праздников планирую записаться на танцы, если есть желание буду рада компании)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу клевых подружек 💕

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Tasha7

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг💜

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруженек) 🌸

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nata98

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг! Хочу попить кофе вечером и поболтать о разном 🥺

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Kristina04

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу готовую встретиться погулять и поговорить о жизни ❤️

Откликнулись 2 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя KristinaKV
маленькое фото пользователя CheGueVanya
маленькое фото пользователя Turnerdanaa
маленькое фото пользователя Anna_Z
маленькое фото пользователя Tatiana_king
маленькое фото пользователя Ekaterina_sea
маленькое фото пользователя Linaa
маленькое фото пользователя Ekaterina25
маленькое фото пользователя Mapuna05
маленькое фото пользователя Niki17
маленькое фото пользователя Coffee_fox
маленькое фото пользователя Lula
маленькое фото пользователя Kat_rina
маленькое фото пользователя inshane
маленькое фото пользователя Daniel_15
маленькое фото пользователя Oleg_69
маленькое фото пользователя Kosis
маленькое фото пользователя Dima0007
маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
маленькое фото пользователя Ketyse
маленькое фото пользователя Olesia
маленькое фото пользователя ViktoriaV
маленькое фото пользователя Pank
маленькое фото пользователя Va1eria
маленькое фото пользователя Zalipushecka
маленькое фото пользователя Joscofski
маленькое фото пользователя Roman_sinkevich
маленькое фото пользователя JaneJes

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам