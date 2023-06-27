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Краснодар
Привет) Ищу подруг в Краснодаре для общения, совместных прогулок, походов в кино, бары, выставки да и вообще куда угодно, не замужем, детей нет)
Краснодар
Профиль пользователя MarinaMarina
О себе
Привет) Ищу подруг в Краснодаре для общения, совместных прогулок, походов в кино, бары, выставки да и вообще куда угодно, не замужем, детей нет)
Так же после новогодних праздников планирую записаться на танцы, если есть желание буду рада компании)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎭 Театр🪩 Ночной клуб
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