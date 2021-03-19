Краснодар
Профиль пользователя Marina_S

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фото #2 пользователя Marina_S

О себе

Веду английский детям, люблю йогу, живопись.

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

События пользователя

Краснодар → другое

Прогуляться, попить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastikBum
Краснодар → Другое

Давай полетаем?

маленькое фото пользователя Turnerdanaa
Краснодар → Другое

пообщаться и познакомиться с новыми интересными личностями

маленькое фото пользователя levilon
Краснодар → Другое

погулять, походить по интресным местам

маленькое фото пользователя viovet
Краснодар → Другое

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