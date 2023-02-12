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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Marina_Gorn555
О себе
Мне 18 лет, люблю слушать музыку которая мне нравится. Я блогер люблю снимать видосики. Люблю спорт.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие
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