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Краснодар
Профиль пользователя Marina_Gorn555

фото пользователя Marina_Gorn555

О себе

Мне 18 лет, люблю слушать музыку которая мне нравится. Я блогер люблю снимать видосики. Люблю спорт.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

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Откликнулись 4 участника
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