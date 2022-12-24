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Краснодар
Профиль пользователя Mariai

фото пользователя Mariai
фото #2 пользователя Mariai

О себе

Веселая, общительная, люблю кино, театры, выставки, музыку, танцы. Хочу найти новых друзей.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Сходить в кино или театр.
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, попить кофе

Участие в других событиях

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Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
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дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
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Ищу подругу💝
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В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️
маленькое фото пользователя Alexandra.a
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Ищу подруг
маленькое фото пользователя Vika_111
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Пойдём гулять?)
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Ищу подругу✨
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Ищу подружку❤️‍🩹
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Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л
маленькое фото пользователя Polly
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Найти подругу любого возраста❤️
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Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))
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Просто прогуляться , или …
маленькое фото пользователя Dmitry1
Москва → Другое
Поиск новых друзей)
маленькое фото пользователя isxmarat
Москва → Другое
Что то интересное
маленькое фото пользователя Serega064
Москва → Другое
Пошлите гулять
маленькое фото пользователя Alex0000
Москва → Другое
Погулять, посетить выставки, шоу🍎
маленькое фото пользователя ne.vezet
Москва → Другое
Встреться в центре, попить кофа ☕️😅
маленькое фото пользователя Ekat
Липецк → Другое
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