Краснодар
Профиль пользователя Maria_S

фото пользователя Maria_S
фото #2 пользователя Maria_S
фото #3 пользователя Maria_S

О себе

Я переехала в Краснодар в конце прошлого лета. Никого здесь не знаю. Работаю. Ищу подругу для общения и совместных походов в кафе, клубы и т.д.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа

События пользователя

Краснодар → сходить на мероприятие

Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в кафе, поболтать

Краснодар → сходить на мероприятие

Хочу сходить потанцевать в "Бигуди"

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ann2001
Краснодар → Другое

Ищу подружек 🙂

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя VishenkaNaTorte
Краснодар → Другое

Прогуляться вечером, попить кофе

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.