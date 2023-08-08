Я переехала в Краснодар в конце прошлого лета. Никого здесь не знаю. Работаю. Ищу подругу для общения и совместных походов в кафе, клубы и т.д.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

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Краснодар → сходить на мероприятие Ищу веселую подругу для похода в клуб. Можно сегодня!

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.