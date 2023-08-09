Краснодар
Профиль пользователя Maria28

фото пользователя Maria28

О себе

Открыта новым знакомствам 🤗
Офисный планктон 🤓 вегетарианка 🥬
Люблю пофилософствовать, пешие прогулки, осень, детективы, кофе)
Алкоголь не пью, не курю, клубы не интересны

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

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Пешие прогулки по Краснодару и простое дружеское общение.

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