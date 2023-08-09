Краснодар
Профиль пользователя Maria28
О себе
Открыта новым знакомствам 🤗
Офисный планктон 🤓 вегетарианка 🥬
Люблю пофилософствовать, пешие прогулки, осень, детективы, кофе)
Алкоголь не пью, не курю, клубы не интересны
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.