Краснодар
Профиль пользователя Maksim88
О себе
Не занимаюсь спортом
Гуляю по городу
Люблю театр, настолки, кальяны
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Давай полетаем?
Краснодар → Другое
Прогуляться)
Краснодар → Другое
Погулять в парке Галицкого в вечернее время.
Краснодар → Другое
Сходить в кино
Краснодар → Другое
Погулять по ночному городу
Краснодар → Другое
Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня
Краснодар → Другое
Го по пивку 🤟
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