Краснодар
Профиль пользователя Maksim88

фото пользователя Maksim88
фото #2 пользователя Maksim88

О себе

Не занимаюсь спортом
Гуляю по городу
Люблю театр, настолки, кальяны

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

События пользователя

Краснодар → другое

Поиграть в бильярд

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя NastikBum
Краснодар → Другое

Давай полетаем?

маленькое фото пользователя Anna1919
Краснодар → Другое

Прогуляться)

маленькое фото пользователя Replica
Краснодар → Другое

Погулять в парке Галицкого в вечернее время.

маленькое фото пользователя Natali_20
Краснодар → Другое

Сходить в кино

маленькое фото пользователя MA_lay
Краснодар → Другое

Погулять по ночному городу

маленькое фото пользователя Alena16
Краснодар → Другое

Хочу найти себе хорошего любящего и верного парня

маленькое фото пользователя Ksksvolkova
Краснодар → Другое

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