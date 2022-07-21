Белореченск
Профиль пользователя Magua12345

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О себе

Люблю рисовать животных и людей.
Люблю слушать веселую музыку.
Обожаю котов и собак .
Мне нравится весна ,весной очень красиво

Профиль обновлён 13 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

💩 Странный юмор

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя T_o_n_i_a
Мозырь → Другое

Просто хочу общения возможно найти подругу или друзей)

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