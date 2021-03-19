Краснодар
Профиль пользователя Mademoiselle

фото пользователя Mademoiselle
фото #2 пользователя Mademoiselle

О себе

Ищу подруг. Общительная, интересная, люблю гулять, пиши)

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Краснодар, ищу подруг)

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25
Краснодар → Другое

Ищу подружек

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Краснодар → Другое

Хочу обзавестись новыми друзьями

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Riti_27
Краснодар → Другое

Ищу подруг, душевных, не токсичных)))

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.