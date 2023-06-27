Краснодар
Профиль пользователя mac.s.sm
О себе
До конца августа я в этом чудесном и теплом городе. Но, к сожалению, у меня нет друзей.
О себе: у меня небольшая библиотека, где присутствуют почти все жанры. Но любимый это детектив. Так же я хожу на растяжку и пилатес (очень спонтаное решение, но мне нравится). Обожаю готовить. Люблю всякие квесты. Иногда приходит вдохновение (редко конечно) и я рисую.
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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