Краснодар
Профиль пользователя MA_lay

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О себе

Меня зовут Дарья, мне 19 лет.
Я очень люблю слушать музыку, слушаю все подряд так как я меломан)
Ещё я очень люблю гулять а особенно ночью)
Общительная, весёлая, добрая душа компании. Если есть желание пообщаться пиши 😊

Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять по ночному городу

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