⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар

Краснодар
Профиль пользователя Lula

фото пользователя Lula

О себе

Люблю активный отдых - кататься на велике, самокате, много гулять и ходить по паркам.

Обожаю путешествовать, получать новые эмоции, танцевать, расширять кругозор.
Замужем, есть дети (уже не маленькие 🙂)

Буду рада знакомству с новыми классными людьми! Не люблю пессимистов и нытиков, а также обидчивых людей, не выполняющих обещания.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пофоткаться в осенней листве 🙂, потанцевать в хорошем месте 💃

маленькое фото пользователя Katya1991
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя mc_sangeli

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🌺🌺🌺🌺

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lira

Краснодар → прогуляться, перекусить

Девочки и мальчики, классные друзья. Мне вас не хватает.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Dinara7887

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку сходить в кафе, потусить, погулять, в кино, пообщаться.

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

маленькое фото пользователя Lira
маленькое фото пользователя Gupper
маленькое фото пользователя Daria2006
маленькое фото пользователя PrivetKakDela
маленькое фото пользователя Tanihka
маленькое фото пользователя Jemmi
маленькое фото пользователя VIOLETTA_V
маленькое фото пользователя Katya1991
маленькое фото пользователя Olessya
маленькое фото пользователя Kras
маленькое фото пользователя KristinaKV
маленькое фото пользователя NastyaDa
маленькое фото пользователя Kris.tina
маленькое фото пользователя CheGueVanya
маленькое фото пользователя Ksenia_krd
маленькое фото пользователя Crashiza
маленькое фото пользователя Michael
маленькое фото пользователя Kir76
маленькое фото пользователя Mademoiselle
маленькое фото пользователя Fzkirablack
маленькое фото пользователя Ekaterina25
маленькое фото пользователя Tasha94
маленькое фото пользователя coffee_latte
маленькое фото пользователя Natali55
маленькое фото пользователя Oleg_69
маленькое фото пользователя Dreamy000
маленькое фото пользователя Spart
маленькое фото пользователя Svetlanka23

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам