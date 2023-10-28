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Краснодар
Люблю активный отдых - кататься на велике, самокате, много гулять и ходить по паркам.
Краснодар
Профиль пользователя Lula
О себе
Люблю активный отдых - кататься на велике, самокате, много гулять и ходить по паркам.
Обожаю путешествовать, получать новые эмоции, танцевать, расширять кругозор.
Замужем, есть дети (уже не маленькие 🙂)
Буду рада знакомству с новыми классными людьми! Не люблю пессимистов и нытиков, а также обидчивых людей, не выполняющих обещания.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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