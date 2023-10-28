О себе

Люблю активный отдых - кататься на велике, самокате, много гулять и ходить по паркам.



Обожаю путешествовать, получать новые эмоции, танцевать, расширять кругозор.

Замужем, есть дети (уже не маленькие 🙂)



Буду рада знакомству с новыми классными людьми! Не люблю пессимистов и нытиков, а также обидчивых людей, не выполняющих обещания.