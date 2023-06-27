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Краснодар
Профиль пользователя Lubov2001

фото пользователя Lubov2001

О себе

Недавно переехала в Краснодар ищу подружек чтобы сходить в бар 🍸🍷 или погулять!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Хочу найти подругу!

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

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