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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Lubov2001
О себе
Недавно переехала в Краснодар ищу подружек чтобы сходить в бар 🍸🍷 или погулять!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль💬 Пообщаться онлайн
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