Краснодар
Профиль пользователя Loly

фото пользователя Loly

О себе

Путешествия / пикники/ природа/ и многое другое

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💰 Бизнес 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 📺 Политика

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Поболтать, початиться , прогуляться ✌️с подружкой

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое

просто поговорить о чем угодно

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Eva22
Краснодар → Другое

Пошли гулять))

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite
Краснодар → Другое

Регулярно гулять по городу пешком, рано утром

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