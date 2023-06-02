Краснодар
Профиль пользователя LissaLill
О себе
С возрастом стала меломаном. Но рок - он в моём сердце, хотя и что-то кринжовое могу послушать.
Люблю гулять с собакеным по паркам, люблю мемы смотреть и создавать, по пятницам - тихий и спокойный бар с тёмным пивом.
Иногда пытаюсь ходить в зал, но сил не хватает- типичный синдром уставшего человека.
Профиль обновлён 4 июня 2023 г.
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