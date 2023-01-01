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Краснодар
Профиль пользователя Lira

фото пользователя Lira

О себе

Я психолог).

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Девочки и мальчики, классные друзья. Мне вас не хватает.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Mademoiselle

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Nastya0207

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять по центру города, поужинать и пообщаться в приятной компании

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя KristinaKV

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, общаться, посещать интересные места

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Loly

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пойдемте на мастер класс / арт или вы предложите

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Coffee_fox

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, перекусить)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Anya.e

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружку для совместных путешествий, походов в кафешки и общения💫

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Cookieexe

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в заведение покушать и выпить

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Lesaaa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться. Попить кофе))

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя kiki44

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг для совместного времяпрепровождения!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя DariAb

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, сходить в бассейн, съездить на море

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Daraverner

Краснодар → прогуляться, перекусить

Пообщаться,посмеяться,сходить в кафе и парк.

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Katya1991

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сегодня сходить в бар Руки вверх потанцевать

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Tatyana80

Нижний Новгород → другое

Прогуляться и как получится.

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Gruoch.Boite

Краснодар → активный отдых

Покататься на сапах

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Ayman12356

Краснодар → прогуляться, перекусить

Добрый вечер 🌙 давай завтра в парке галицкого погуляем и вино в кафе

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Elizabeth312

Краснодар → прогуляться, перекусить

Переехала в Краснодар, ищу подруг💃

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Ghost_of_reality

Краснодар → прогуляться, перекусить

поделиться знаниями об устройстве мироздания и как применять их в реальной жизни

Откликнулся 1 участник

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