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Краснодар
Профиль пользователя Linaa

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О себе

Ищу подружку или компанию, желательно Фестивальный район) Мне 23, живу с парнем. Хочу выходить погулять, по магазинам, поиграть в настольные игры и просто пообщаться 🤭

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти компанию веселых друзей

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