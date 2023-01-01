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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Linaa
О себе
Ищу подружку или компанию, желательно Фестивальный район) Мне 23, живу с парнем. Хочу выходить погулять, по магазинам, поиграть в настольные игры и просто пообщаться 🤭
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры
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