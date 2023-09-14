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Краснодар
Профиль пользователя limqor

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О себе

Люблю настольные игры и спорт (футбол)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, вкусно покушать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alisa69

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Kachancik

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊

Откликнулось 12 участников

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу познакомиться с новыми людьми

Откликнулись 3 участника

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