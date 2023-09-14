Был в сети вчера

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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