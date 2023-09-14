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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя limqor
О себе
Люблю настольные игры и спорт (футбол)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян
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