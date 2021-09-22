Краснодар
Профиль пользователя Lesaaa
О себе
Хочу найти друзей для приятного времяпровождения в свободное время. Я люблю путешествовать, кино, устраивать походы, ходить на концерты, театр, кафе, просто тусить!
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Хочу обзавестись новыми друзьями
Краснодар → Другое
погулять, походить по интресным местам
Краснодар → Другое
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Краснодар → Другое
Можно выпить чай, поболтать
Краснодар → Другое
Давайте знакомиться
Краснодар → Другое
Ищу подруг💜
Краснодар → Другое
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Краснодар → Другое
Хочу найти новых подруг для крутого времяпровождения 😊
Краснодар → Другое
Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)
Краснодар → Другое
Прогуляться или сходить куда-нибудь
Краснодар → Другое
Попить кофе, прогуляться!
Краснодар → Другое
Я хочу прогуляться
Краснодар → Другое
Прогулка в Галицком
Краснодар → Другое
Отвлечься от рабочей суеты
Краснодар → Другое
Выгорание - как вы с этим боретесь?
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного отдыха)
Краснодар → Другое
Прогуляться, сходить в бассейн, съездить на море
Краснодар → Другое
Сходить в бассейн
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