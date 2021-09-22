Хочу найти друзей для приятного времяпровождения в свободное время. Я люблю путешествовать, кино, устраивать походы, ходить на концерты, театр, кафе, просто тусить!

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

Краснодар → прогуляться, перекусить Хочу сходить в кино или прогуляться в парке

Краснодар → Другое Прогуляться, сходить в бассейн, съездить на море

Краснодар → Другое Ищу подруг для общения и совместного отдыха)

Краснодар → Другое Выгорание - как вы с этим боретесь?

Краснодар → Другое Кто хочет сегодня прогуляться в парке Галицкого?)

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

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