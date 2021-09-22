Краснодар
Профиль пользователя Lesaaa

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О себе

Хочу найти друзей для приятного времяпровождения в свободное время. Я люблю путешествовать, кино, устраивать походы, ходить на концерты, театр, кафе, просто тусить!

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться. Попить кофе))

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино, пофоткаться

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино или прогуляться в парке

Участие в других событиях

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Сходить в бассейн

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.