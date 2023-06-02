Мне нравятся открытые, честные, добрые, весёлые люди) и сама являюсь такой 😉 Нравятся прогулки, театр, интересные детективы) хочу заняться большим теннисом, планирую в ближайшее время, надеюсь так и будет 😂

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать

📺 Политика ✝️ Религия

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