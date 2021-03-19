Краснодар
Профиль пользователя Lang

фото пользователя Lang
фото #2 пользователя Lang
фото #3 пользователя Lang
фото #4 пользователя Lang
фото #5 пользователя Lang
фото #6 пользователя Lang
фото #7 пользователя Lang
фото #8 пользователя Lang

О себе

Работаю в образовании 🎓
Волонтер благотворительного фонда по работе с молодыми людьми, имеющими аутистическое расстройство личности 🙋🏻‍♀️
«Благотворитель Кубани 2022»
5 раз участвовала в организации реабилитационных программ для детей после онкологии
Люблю психологию, мечтаю получить второй образование в этой отрасли
Хожу на концерты классической и рок музыки, в картинные галереи, музеи

Профиль обновлён 12 февраля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология, таро 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Краснодар

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.