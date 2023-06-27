Краснодар

Профиль пользователя KValery17

О себе ХОЧУ СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ JAKONE A.V.G 15 НОЯБРЯ,КТО ХОЧЕТ СО МНОЙ?

Люблю слушать музыку лежа в кровати с кошками. Смотрю ЧБД, рисую

Была в сети на прошлой неделе

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