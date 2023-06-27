⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар
Краснодар
ХОЧУ СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ JAKONE A.V.G 15 НОЯБРЯ,КТО ХОЧЕТ СО МНОЙ?
Краснодар
Профиль пользователя KValery17
О себе
ХОЧУ СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ JAKONE A.V.G 15 НОЯБРЯ,КТО ХОЧЕТ СО МНОЙ?
Люблю слушать музыку лежа в кровати с кошками. Смотрю ЧБД, рисую
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам