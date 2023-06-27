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Краснодар
Профиль пользователя KValery17

фото пользователя KValery17

О себе

ХОЧУ СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ JAKONE A.V.G 15 НОЯБРЯ,КТО ХОЧЕТ СО МНОЙ?
Люблю слушать музыку лежа в кровати с кошками. Смотрю ЧБД, рисую

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр

Участие в других событиях

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Откликнулось 11 участников

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Краснодар → другое

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

Откликнулись 4 участника

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