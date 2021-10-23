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Краснодар
Профиль пользователя Kumarchiik

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О себе

привет! я работник из OGP - og party.
я занимаюсь распродажей билетов на тусовку, мероприятие проходит с 17:00 по 21:00, сейчас действует предпродажа билетов по 150₽, но совсем скоро цена поднимется в два раза, по всем остальным вопросам в лс

https://vk.com/ogpkrd

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Общаюсь на темы:

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События пользователя

Краснодар → сходить на мероприятие

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