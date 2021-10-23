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Краснодар
привет! я работник из OGP - og party.
Краснодар
Профиль пользователя Kumarchiik
О себе
привет! я работник из OGP - og party.
я занимаюсь распродажей билетов на тусовку, мероприятие проходит с 17:00 по 21:00, сейчас действует предпродажа билетов по 150₽, но совсем скоро цена поднимется в два раза, по всем остальным вопросам в лс
https://vk.com/ogpkrd
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Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа💨 Кальян🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь🚶♀️ Прогуляться
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