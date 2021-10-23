О себе

привет! я работник из OGP - og party.

я занимаюсь распродажей билетов на тусовку, мероприятие проходит с 17:00 по 21:00, сейчас действует предпродажа билетов по 150₽, но совсем скоро цена поднимется в два раза, по всем остальным вопросам в лс



https://vk.com/ogpkrd