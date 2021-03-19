Очень люблю спокойные душевные посиделки с близким человеком, пить чаек/кофеёк, общаться обо всем и ни о чем) Тесно связана с ветеринарией и в принципе со многим, что связано с животными, поэтому было бы прекрасно, если ты разделишь со мной подобные разговоры) Нахожусь в постоянной суете по совершенствованию себя, нравятся люди, которые не бояться говорить свои самые глупые идеи 😅Не интересны личности, которые не хотят развиваться Хочу прокачать свои умения в фотографии, посетить с хорошим человеком много интересных мест города/ края и тд😄и набраться множеством положительных эмоций

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

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