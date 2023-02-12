Краснодар
Профиль пользователя Ksenia_9
О себе
Привет 🌝
В свободное время люблю гулять, могу пройти 30 000 шагов за вечер
в приятной компании, и вкусным кофе в руке, люблю читать книги
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные
Не нравится:
☣️ Токсичность ✝️ Религия 📺 Политика 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро
События пользователя
Участие в других событиях
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