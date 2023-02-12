Привет 🌝 В свободное время люблю гулять, могу пройти 30 000 шагов за вечер в приятной компании, и вкусным кофе в руке, люблю читать книги

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 🏫 Учеба 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные

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Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.