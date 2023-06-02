Краснодар
Профиль пользователя Ksana.lenko
О себе
Выбирая между клубом и библиотекой, я предпочту библиотеку. Посмотреть чбд или лекцию по истории - тоже второй вариант.
Вы вообще знали, что прогресс в Европе начался с того, что им завезли кофе и они перестали бухать с утра пораньше?
Вот и я не знала до прошлой недели.
А потом говорят кофе вредно
Свой бизнес, и я в нем главный тормоз. Который вроде держит, чтобы не скатиться в пропасть, но и не дает расти, потому что «ну это ж мне сначала надо будет делать, а мне лень».
Хочу кота, но не готова к такой ответственности, потому ударилась в цветоводство…
так вот, кактус у меня сдох, но я все еще пытаюсь его реанимировать, тут уже дело принципа
Профиль обновлён 28 июня 2023 г.
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