Краснодар
Профиль пользователя Ksana.lenko

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О себе

Выбирая между клубом и библиотекой, я предпочту библиотеку. Посмотреть чбд или лекцию по истории - тоже второй вариант.

Вы вообще знали, что прогресс в Европе начался с того, что им завезли кофе и они перестали бухать с утра пораньше?
Вот и я не знала до прошлой недели.
А потом говорят кофе вредно

Свой бизнес, и я в нем главный тормоз. Который вроде держит, чтобы не скатиться в пропасть, но и не дает расти, потому что «ну это ж мне сначала надо будет делать, а мне лень».

Хочу кота, но не готова к такой ответственности, потому ударилась в цветоводство…
так вот, кактус у меня сдох, но я все еще пытаюсь его реанимировать, тут уже дело принципа

Профиль обновлён 28 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность ✝️ Религия

Участие в других событиях

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