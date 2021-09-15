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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя KristinaKV
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль
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