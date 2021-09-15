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Краснодар
Профиль пользователя KristinaKV

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Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей, общаться, посещать интересные места

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Откликнулось 8 участников

Краснодар → прогуляться, перекусить

Погулять, кафе, пофотографироваться. В любой день

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Oliszets

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить выпить кофе в красивом местечке и поболтать на любые темы)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Tanya_ya

Краснодар → собрать компанию

Устроить КРУТОЙ ДЕВИЧНИК в Ц В Е Т Е 😍

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Va1eria

Краснодар → прогуляться, перекусить

Отвлечься от рабочей суеты

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться и устроить тусовку

Откликнулось 5 участников

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