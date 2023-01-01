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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Kristina97
О себе
Ищу интересных людей для дружеского общения. Рисую картины, занимаюсь ковровой вышивкой, изучаю программирование микроконтроллеров, смотрю сериалы и шоу, слушаю регги. Хочу сходить на занятия танцами и научиться играть на гитаре
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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