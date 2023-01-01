Краснодар

Профиль пользователя Kristina97

О себе Ищу интересных людей для дружеского общения. Рисую картины, занимаюсь ковровой вышивкой, изучаю программирование микроконтроллеров, смотрю сериалы и шоу, слушаю регги. Хочу сходить на занятия танцами и научиться играть на гитаре

Была в сети на этой неделе

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