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Краснодар
Профиль пользователя Kristina97

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О себе

Ищу интересных людей для дружеского общения. Рисую картины, занимаюсь ковровой вышивкой, изучаю программирование микроконтроллеров, смотрю сериалы и шоу, слушаю регги. Хочу сходить на занятия танцами и научиться играть на гитаре

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📺 Политика🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан
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InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

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