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Краснодар
Очень люблю творчество в любом проявлении живопись, танцы, искусство, природа. Обожаю говорить об истории и культуре мира. Есть кошка и кролик 🐇
Краснодар
Профиль пользователя Kristina04
О себе
Очень люблю творчество в любом проявлении живопись, танцы, искусство, природа. Обожаю говорить об истории и культуре мира. Есть кошка и кролик 🐇
Нравится ходить в новые кафе пробовать интересные необычные блюда
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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