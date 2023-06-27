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Краснодар
Профиль пользователя Kristina04

фото пользователя Kristina04

О себе

Очень люблю творчество в любом проявлении живопись, танцы, искусство, природа. Обожаю говорить об истории и культуре мира. Есть кошка и кролик 🐇
Нравится ходить в новые кафе пробовать интересные необычные блюда

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино пообщаться прогуляться вечером

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Откликнулся 1 участник

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу готовую встретиться погулять и поговорить о жизни ❤️

маленькое фото пользователя ViktoriaV
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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nata98

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг! Хочу попить кофе вечером и поболтать о разном 🥺

Откликнулось 6 участников

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