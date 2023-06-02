⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Краснодар
Краснодар
Люблю долгие пешие прогулки и посидеть в домашней уютной обстановке. В домашних посиделках нравится вместе готовить что-то вкусное, играть в настольные игры, смотреть фильмы.
Краснодар
Профиль пользователя Kris.tina
О себе
Люблю долгие пешие прогулки и посидеть в домашней уютной обстановке. В домашних посиделках нравится вместе готовить что-то вкусное, играть в настольные игры, смотреть фильмы.
Люблю погружаться в творчество: сама я занимаюсь фотографией, в свободное время увлекаюсь рисованием, вязанием, вышиванием и т.п.
Обожаю поболтать обо всём на свете: о книгах, фильмах, путешествиях, об отношениях, о целях и планах, и неудачах, о еде, спорте, увлечениях, о разных городах и традициях, и много-много ещё о чём
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Краснодар
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам