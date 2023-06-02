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Краснодар
Профиль пользователя Kris.tina

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О себе

Люблю долгие пешие прогулки и посидеть в домашней уютной обстановке. В домашних посиделках нравится вместе готовить что-то вкусное, играть в настольные игры, смотреть фильмы.

Люблю погружаться в творчество: сама я занимаюсь фотографией, в свободное время увлекаюсь рисованием, вязанием, вышиванием и т.п.

Обожаю поболтать обо всём на свете: о книгах, фильмах, путешествиях, об отношениях, о целях и планах, и неудачах, о еде, спорте, увлечениях, о разных городах и традициях, и много-много ещё о чём

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

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📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Кто хочет крутую современную фотосессию?)

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