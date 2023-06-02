О себе

Люблю долгие пешие прогулки и посидеть в домашней уютной обстановке. В домашних посиделках нравится вместе готовить что-то вкусное, играть в настольные игры, смотреть фильмы.



Люблю погружаться в творчество: сама я занимаюсь фотографией, в свободное время увлекаюсь рисованием, вязанием, вышиванием и т.п.



Обожаю поболтать обо всём на свете: о книгах, фильмах, путешествиях, об отношениях, о целях и планах, и неудачах, о еде, спорте, увлечениях, о разных городах и традициях, и много-много ещё о чём