Очень люблю классическую музыку, особенно нравится Вагнер, Григ, Бах. Люблю пк игры, можно во что нибудь сыграть в пати.

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💩 Странный юмор 📚 Книги

✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

Краснодар → пообщаться Можно сыграть во что-то по сети, поговорить на любые темы.

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.