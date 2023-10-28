О себе

Привет, надеюсь мы подружимся с тобой) мне 21 и я в декрете🙃

Хочу найти подругу для время провождения и общения) я за любой движ: шопинг, прогулки, сходить на концерт или просто попить чая ( или винца)- ДА😅 я очень веселая, люблю общение и не держу людей на расстоянии ( если дружить, должно быть доверие и веселье)! Так, что велком может подружимся