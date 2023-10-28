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Краснодар
Профиль пользователя Kirochka21

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О себе

Привет, надеюсь мы подружимся с тобой) мне 21 и я в декрете🙃
Хочу найти подругу для время провождения и общения) я за любой движ: шопинг, прогулки, сходить на концерт или просто попить чая ( или винца)- ДА😅 я очень веселая, люблю общение и не держу людей на расстоянии ( если дружить, должно быть доверие и веселье)! Так, что велком может подружимся

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

хочу подружку веселушку

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маленькое фото пользователя Selena8
Откликнулось 6 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Julia_Kovalchuk

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Откликнулось 19 участников

маленькое фото пользователя ODoriS

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка в Галицком

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Christina2223

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🙏🙏Не хватает поддержки 🙏И верной подруги )

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя katerina_10

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться на выходных, выпить чашечку кофе или сходить куда нибудь выпить пива

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя RIPWEBSITE

Краснодар → собрать компанию

слепить компанию/ гулять 1/1/ рубить настолки, да делать что угодно 👉🏿👈🏿🆘

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Linaa

Краснодар → прогуляться, перекусить

Найти компанию веселых друзей

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Daria2006

Краснодар → другое

Хочу найти друзей и по возможности встретиться в парке Галицкого

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя LoneLiness

Брянск → пообщаться

Недавно переехала

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Vika_2006

Краснодар → прогуляться, перекусить

Приглашаю на прогулку

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Markys

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогулка по Галицкому

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Dreamy000

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу из Краснодара❤️ Если хочешь пообщаться - не стесняйся, пиши :)

Откликнулся 1 участник

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