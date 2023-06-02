Краснодар
Профиль пользователя Kikimore
О себе
❌ Занимаюсь спортом
✅ Работаю с детьми
❌ алкоголь и сигареты
✅ Музыку люблю, но не запоминаю исполнителей🤪
✅ Люблю шутки, начиная от чернухи, заканчивая интеллектуальным юмором
✅За прямолинейность,отзывчивая, хотя на первый взгляд выгляжу «злобно, враждебно»
Со своей «шизой» справляюсь мометами
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
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