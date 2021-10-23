О себе

Занимаюсь танцами, хожу на растяжку, в прошлом тренер по бальным) Изучаю языки, читаю книжки и всё такое.

Ищу подружек, так как все мои остались в родном городе:( Хотелось бы найти кого-то, с кем можно и в рестике посидеть, и на море съездить!