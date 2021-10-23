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Краснодар
Профиль пользователя kiki44

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О себе

Занимаюсь танцами, хожу на растяжку, в прошлом тренер по бальным) Изучаю языки, читаю книжки и всё такое.
Ищу подружек, так как все мои остались в родном городе:( Хотелось бы найти кого-то, с кем можно и в рестике посидеть, и на море съездить!

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

ищу подруг для совместного времяпрепровождения!

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг💜

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Была бы рада найти подруг 🐝

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Краснодар → прогуляться, перекусить

Пойдемте на мастер класс / арт или вы предложите

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