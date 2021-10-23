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Краснодар
Занимаюсь танцами, хожу на растяжку, в прошлом тренер по бальным) Изучаю языки, читаю книжки и всё такое.
Краснодар
Профиль пользователя kiki44
О себе
Занимаюсь танцами, хожу на растяжку, в прошлом тренер по бальным) Изучаю языки, читаю книжки и всё такое.
Ищу подружек, так как все мои остались в родном городе:( Хотелось бы найти кого-то, с кем можно и в рестике посидеть, и на море съездить!
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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