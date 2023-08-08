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Краснодар
Профиль пользователя Ketyse

фото пользователя Ketyse

О себе

Весëлая и общительная😁

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, попить кофе)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ekaterina25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подружек

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя mc_sangeli

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подругу 🌺🌺🌺🌺

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя DAVLAD

Краснодар → прогуляться, перекусить

Прогуляться, красная... Пообщаться, выпить кофе, ищу друзей))

Откликнулся 1 участник

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