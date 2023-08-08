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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Ketyse
О себе
Весëлая и общительная😁
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино📸 Пофоткаться
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