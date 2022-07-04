Краснодар
Профиль пользователя Ketti__1

фото пользователя Ketti__1
фото #2 пользователя Ketti__1

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в бассейн

Краснодар → прогуляться, перекусить

Недавно переехала в Краснодар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya_ya
Краснодар → Другое

Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯‍♀️

маленькое фото пользователя Alina_nik
Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

маленькое фото пользователя Riti_27
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Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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Краснодар → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Marina3274
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Ищу подругу)

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Ищу подругу. 🫶🏼

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Общение с новыми людьми 💗

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Прогулка в Галицком

маленькое фото пользователя Natali55
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Погулять , сходить куда нибудь

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