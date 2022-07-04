Краснодар
Профиль пользователя Ketti__1
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу веселую, легкую девчонку для дружбы👯♀️
Краснодар → Другое
Можно выпить чай, поболтать
Краснодар → Другое
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Краснодар → Другое
Ищу подругу
Краснодар → Другое
Ищу подругу)
Краснодар → Другое
Ищу подругу. 🫶🏼
Краснодар → Другое
Общение с новыми людьми 💗
Краснодар → Другое
Прогулка в Галицком
Краснодар → Другое
Погулять , сходить куда нибудь
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