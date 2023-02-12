Мне 33 года. Люблю различный активный отдых. Прогулки в парке, вместе ходить в спорт зал. Люблю танцевать, люблю кино и сериалы. Близка тема мистики, эзотерики, поразмышлять нафига мы тут все появились. Люблю читать книги. Совершенно не с кем их обсуждать((( изучаю психологию для себя. Люблю поездки на природу, горы , новые места меня заряжают позитивом. Проблема найти компанию для поездок (( все подруги замужем. Вытащить кого то куда то сложно. Люблю черный юмор. И различные смешные шоу на ютубе( обожаю женский форум с девчонками) хочется таких же смешных подружек. Без пафоса, самоиронией, настоящих, честных. Сама я интроверт, но по мне не скажешь. Могу быть активной и болтливой)

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🍴 Кафе / ресторан

🏫 Учеба ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Краснодар → прогуляться, перекусить Кто хочет в кино на " барби"

Краснодар → Другое Сходить в кино,в караоке,погулять по парку,поесть мороженного

Москва → Другое Какая твоя любимая книга?)

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.