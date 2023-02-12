Краснодар
Профиль пользователя Kery77lu
О себе
Мне 33 года. Люблю различный активный отдых. Прогулки в парке, вместе ходить в спорт зал. Люблю танцевать, люблю кино и сериалы. Близка тема мистики, эзотерики, поразмышлять нафига мы тут все появились. Люблю читать книги. Совершенно не с кем их обсуждать((( изучаю психологию для себя. Люблю поездки на природу, горы , новые места меня заряжают позитивом. Проблема найти компанию для поездок (( все подруги замужем. Вытащить кого то куда то сложно. Люблю черный юмор. И различные смешные шоу на ютубе( обожаю женский форум с девчонками) хочется таких же смешных подружек. Без пафоса, самоиронией, настоящих, честных. Сама я интроверт, но по мне не скажешь. Могу быть активной и болтливой)
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
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