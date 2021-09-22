Слушаю всё подряд от рэпа до хэвиметала, блатняк только не выношу. Ничем не занимаюсь особо, кроме работы, живу по распорядку работа-дом-работа. Работаю, кстати, ветеринаром, работу люблю. Я не самый интересный человек, наверное. Ну там кичик глянуть, сериальчик какой-нибудь, книжку почитать, но разве ж это хобби? Но вообще, мой любимый автор - Александр Рудазов. Если знаешь о таком и любишь его миры, то уже на этом фоне можно начать приятельствовать. Женат, жену люблю, так что, девочки, не для вас эта роза цвела, но дружить могу. Вот с друзьями, собственно, и напряг. Всех порастерял за последние десять лет. Кого сознательно, а кто и сам отвалился. Ищу, для начала, приятеля, пол не важен, что б потом наступила настоящая крепкая мужская дружба. No homo. Пить умею, но не люблю, наркотики строго нет, никакие. Это важно.

Профиль обновлён 9 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность ✝️ Религия 📚 Книги 🏢 Работа 📺 Политика 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

🪐 Астрология, таро 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Краснодар → пообщаться Короче. Кризис чтива. Ты накидаешь мне, я может чего накидаю тебе.

Санкт-Петербург → Другое Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Ищешь друзей и компанию в городе Краснодар?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Краснодар.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.