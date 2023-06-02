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Краснодар
Профиль пользователя Katya1991

фото пользователя Katya1991

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сегодня сходить в бар Руки вверх потанцевать

маленькое фото пользователя is_Nadezhda
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Riti_27

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ketti__1

Краснодар → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб))

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sandra1991

Краснодар → пообщаться

Ищу компанию погулять в субботу

Откликнулся 1 участник

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