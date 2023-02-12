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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Kate_Y
О себе
Рада завести знакомства с интересной и открытой девушкой с целью дружеского времяпровождения. Если ты интересуешься темой саморазвития, эзотерики, любишь что-то новое и имеешь хорошое чувство юмора, то нам точно по пути ✨ Сделаю расклад таро на твоего парня 😅 А так же самые лучшие фотографии для твоей инсты, ведь я еще немного и фотограф 📸
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей
Участие в других событиях
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