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Краснодар
Профиль пользователя Kat_rina

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О себе

Люблю популярную музыку, но и не редкость включать классику перед сном, или во время чтения😍 Обожаю спонтанные поездки на природу, новые знакомства, совместные приколюхи 😌

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Jemmi

Краснодар → прогуляться, перекусить

Ищу подруг, легких на подъем и с которыми можно болтать обо всем))

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Violetta25

Краснодар → прогуляться, перекусить

Покататься на роликах

Откликнулись 2 участника

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