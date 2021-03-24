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Краснодар
Краснодар
Профиль пользователя Kat_rina
О себе
Люблю популярную музыку, но и не редкость включать классику перед сном, или во время чтения😍 Обожаю спонтанные поездки на природу, новые знакомства, совместные приколюхи 😌
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎭 Театр
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