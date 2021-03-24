Краснодар
Профиль пользователя Kapitan_Belka

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О себе

Чтобы помочь другим пользователям понять, на какие темы со мной можно обращаться, напишу, что на любые

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🐈 Домашние животные

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Краснодар → пообщаться

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

Краснодар → активный отдых

Давай бегать по Ботаническому саду, как подбитые тюлени

Краснодар → другое

Айда в бар, например

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasha94
Краснодар → Другое

Ищу подружку☺

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