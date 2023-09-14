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Краснодар
Профиль пользователя Kaleria07

фото пользователя Kaleria07

О себе

Творческая личность-пишу стихи, собираюсь открывать свой интернет магазин детской одежды

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🍷 Выпить в баре🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💨 Кальян🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Краснодар → собрать компанию

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Откликнулись 2 участника
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