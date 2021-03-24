Краснодар
Профиль пользователя Julia_Kovalchuk

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О себе

Люблю бегать, хожу в зал, преподаю растяжку, а так же занимаюсь сама.
Очень люблю животных
Нравится читать, где-нибудь посидеть, выпить вкусный кофе

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

События пользователя

Краснодар → прогуляться, перекусить

Была бы рада найти подруг 🐝

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться

Краснодар → прогуляться, перекусить

Хотелось бы выйти, прогуляться по парку Галицкого, выпить кофе

Краснодар → прогуляться, перекусить

Парк Галицкого, буду рада прогуляться, выпить кофе

Участие в других событиях

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Краснодар → Другое

Ищу подружек

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Краснодар → Другое

Можно выпить чай, поболтать

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Краснодар → Другое

Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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Краснодар → Другое

Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️

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Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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Ищу подружку☺

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Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )

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Занятия спортом в Алекс Фитнес

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Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

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Краснодар → Другое

Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

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