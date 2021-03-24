Краснодар
Профиль пользователя Julia_Kovalchuk
О себе
Люблю бегать, хожу в зал, преподаю растяжку, а так же занимаюсь сама.
Очень люблю животных
Нравится читать, где-нибудь посидеть, выпить вкусный кофе
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги
События пользователя
Краснодар → прогуляться, перекусить
Была бы рада найти подруг 🐝
Краснодар → прогуляться, перекусить
Хотелось бы сходить погулять в парк Галицкого, выпить кофе, пообщаться
Краснодар → прогуляться, перекусить
Хотелось бы выйти, прогуляться по парку Галицкого, выпить кофе
Краснодар → прогуляться, перекусить
Парк Галицкого, буду рада прогуляться, выпить кофе
Участие в других событиях
Краснодар → Другое
Ищу подружек
Краснодар → Другое
Можно выпить чай, поболтать
Краснодар → Другое
Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)
Краснодар → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга☺️
Краснодар → Другое
Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊
Краснодар → Другое
Ищу подружку☺
Краснодар → Другое
Ищу подругу , Прогуляться , попить кофе , пообщаться )
Краснодар → Другое
Ищу подругу
Краснодар → Другое
Занятия спортом в Алекс Фитнес
Краснодар → Другое
Ищу подругу или подруг для прогулок и общения
Краснодар → Другое
Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))
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