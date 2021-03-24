Люблю бегать, хожу в зал, преподаю растяжку, а так же занимаюсь сама. Очень люблю животных Нравится читать, где-нибудь посидеть, выпить вкусный кофе

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги

Краснодар → Другое Ищу новых подруг, для совместного времяпровождения, можно с детьми ))

Краснодар → Другое Ищу подругу или подруг для прогулок и общения

Краснодар → Другое Переехала в Краснодар!) Буду рада обрести новых друзей/подруг😊

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Краснодар → Другое Ищу друзей для путешествий, прогулок и просто общаться)

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